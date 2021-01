Marco Bocci e Giulia Michelini a ‘C’è posta per te’: sui social la dedica di Laura Chiatti

Tra gli oltre 6 milioni di telespettatori che ieri sera erano sintonizzati su Canale 5 a guardare la seconda puntata di ‘C’è posta per te’ c’era anche Laura Chiatti, moglie di Marco Bocci che, insieme a Giulia Michelini, è stato chiamato dal programma di Maria De Filippi come sorpresa per Silvia da parte dei suoi cinque figli.

Che la coppia di attori sia innamoratissima non è certo una novità per i follower che la segue sui social, dove, anche in questa occasione, l’attrice ha pubblicato una dolce dedica al compagno, ripreso in tv durante la messa in onda della storia che lo riguardava insieme alla collega.

Marco Bocci e Giulia Michelini a ‘C’è posta per te’: la dedica di Laura Chiatti

Marco Bocci e Giulia Michelini, colleghi nella serie tv di successo di ‘Squadra antimafia’ nei ruoli di Rosy Abate e Domenico Calcaterra, sono stati chiamati da cinque fratelli come regalo per la loro mamma che, dopo la scomparsa del padre, si è occupata di loro nonostante le tante difficoltà economiche e non solo. Per Silvia è stata una grande emozione incontrare gli attori della serie di Canale 5 da lei tanto seguita. Le immagini dell’incontro tra Bocci e Michelini con la signora Silvia sono state oggetto della storia Instagram di Laura Chiatti che ha evidenziato l’emozione del momento con il brano di Guadalupe Pineda ‘Historia De Un Amor’, dedicato al marito e alla collega protagonisti del toccante momento della trasmissione.

(Di seguito la storia Instagram pubblicata da Laura Chiatti e il video della partecipazione di Marco Bocci e Giulia Michelini a C'è posta per te)