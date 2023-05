"Io un sultano servito e riverito? Ma quando mai": Marco Bocci commenta le parole di Laura Chiatti

"L'uomo che fa i lavori di casa mi abbassa l'eros": la dichiarazione rilasciata da Laura Chiatti nel corso dell'intervista a Domenica In del 30 aprile scorso ha sollevato una ridda di polemiche. Il riferimento ai ruoli casalinghi ben divisi tra lei e il marito Marco Bocci è stato a lungo dibattuto nelle ore a seguire, al punto tale che la stessa attrice è intervenuta sui social per chiarire quanto affermato in tv parlando di "una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato" che "non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista".

A distanza di giorni sull'episodio ha detto la sua Marco Bocci in una intervista al Messaggero basata sul suo ultimo film, La Caccia, dove ha diretto la moglie Laura Chiatti. "Le sue parole sono state strumentalizzate. Un rischio che si corre ogni momento nell’era dei social. Per fare notizia si gonfia tutto, andando oltre la ragionevolezza" il suo commento. Vuol dire che in casa non è un sultano servito e riverito da sua moglie? "Ma quando mai. Ci dividiamo i compiti come tutte le coppie" ha assicurato Bocci.

Marco Bocci: "Molte cose non le ricordo più"

L'intervista è stata anche l'occasione per Marco Bocci di parlare della malattia che ha gravemente compromesso la parte del cervello che governa la memoria e la parola. Oggi sta decisamente meglio rispetto al passato, ma qualcosa resta. "Molte cose non le ricordo più" ha dichiarato: "Ma me ne sono fatto una ragione. All'inizio è stato difficile, poi ho recuperato la parola e ho cercato di trasformare quella mia difficoltà in un punto di forza. Mi sono salvato tornando indipendente e riprendendo a lavorare". L'attore e regista ha anche precisato di aver raccontato la sua delicata condizione personale spinto dalla sua schiettezza, perché "Non ho nulla di cui vergognarmi" ha detto.