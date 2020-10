Marco Bocci a ‘Domenica In’, per lui il videomessaggio di Laura Chiatti

Marco Bocci è stato tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata di ‘Domenica In’ del 25 ottobre 2020. L’attore protagonista di popolari fiction Mediaset si è raccontato nel salotto televisivo di Rai Uno nelle vesti di interprete e regista, ma anche in quelle di scrittore in vista dell’imminente uscita del suo secondo romanzo dal titolo “In provincia si sogna sbagliato”. Il dialogo con la conduttrice, poi, ha anche lasciato spazio a una breve incursione di Laura Chiatti che, con un videomessaggio, ha fatto l’in bocca al lupo al marito per un futuro professionale sempre pieno del successo meritato.

Marco Bocci a ‘Domenica In’, il videomessaggio di Laura Chiatti

“Camaleontico” è stato l’aggettivo con cui Mara Venier ha definito l’attore Marco Bocci che ha raccontato così la passione per il suo lavoro: “Amo così profondamente il mio mestiere che gli dedico tante energie. Prima di fare un personaggio ci sto tante ore a pensare anche se sembra che faccio altro. Leggo la sceneggiatura in maniera maniacale, sono un rompi scatole (…) Cerco di capire tutto del mio personaggio”.

Ma all’amore per la recitazione e la regia si affianca quello per la sua famiglia, costruita insieme a Laura Chiatti, madre dei suoi splendidi figli Pablo ed Enea. “Quando sei innamorato di un mestiere è molto facile di cadere nella trappola che il mestiere sia la tua vita”, ha confidato: “La mia vita è altro, la famiglia, i figli, mia moglie”. Ed ecco che per lui sono arrivate le parole della moglie che, augurandogli lo splendore di una carriera sempre in ascesa, gli ha regalato una citazione: “Dicono che nella vita bisogna fare tre cose: fare un figlio, scrivere un libro, piantare un albero. Tu di libri ne hai scritti due, hai fatto due figli… Ora non devi solo piantare un albero”, ha affermato l’attrice. Palla al balzo colta da zia Mara che a Marco Bocci ha donato un piccolo ulivo da piantare come buon auspicio.