Il figlio di Marco Bocci e Laura Chiatti compie 6 anni: mix perfetto tra mamma e papà

Per Marco Bocci e Laura Chiatti gli ultimi 6 anni sono stati i più belli della loro vita. L'arrivo di Enea, il primo figlio della coppia, ha suggellato un amore da favola scoppiato nel 2014, a gennaio, e coronato l'estate dello stesso anno con il matrimonio. Sei mesi dopo le nozze è arrivato il regalo più bello.

Enea oggi compie 6 anni e la mamma - innamoratissima - gli ha organizzato una giornata piena di sorprese: sveglia con ciambelle e candeline, palloncini all'uscita da scuola e una piccola festa in casa, al ritorno. "La felicità del mio cuore è data dal sorriso del tuo volto, che illuminato dalla luce della vita, scopre il creato e le sue meraviglie - scrive l'attrice su Instagram, accanto a una foto del bambino - i miei occhi oltre te null'altro vedono, e ti amo perché la furia del desiderio di averti portó magia al mio ventre che fu da subito scelto come posto più sicuro dove crescere. Non esistono furori, né primavere che eguaglino ciò che sei mio dono divino. Che tu possa fremere d'amore e gridare di gioia a voce piena, lungo tutto il cammino della tua esistenza. Felice compleanno Enea amore mio... Sono 6 anni che ti amo sopra le stelle". Una dedica piena d'amore arriva anche dal papà: "E sono 6 - scrive Marco Bocci sul suo profilo Instagram - Sei anni che vivo tra supereroi. Spider Man, Hulk, Capitan America, Thor, Batman, Power Rangers, Iron Man, Aquaman, Flash... I 6 anni più belli della vita. L'unico mio supereroe sei tu caro mio. Tanti auguri Eni".

Bocci-Chiatti, segni particolari bellissimi

Enea, biondissimo, è un mix di bellezza perfetto tra i due attori. I colori e gli occhi sono un tuffo in quelli della mamma, mentre il sorriso, dolcissimo, ricorda quello del papà. Marco Bocci e Laura Chiatti hanno anche un altro figlio, Pablo, nato nel 2016. Il loro è uno dei ritratti di famiglia più belli.