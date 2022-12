Marco Bocci beccato mentre fa pipì in autostrada: il video diventa virale

Non è chiaro dove stesse andando, né su quale autostrada si trovasse: quel che è chiaro è che Marco Bocci ha approfittato di una area di sosta per fare pipì in strada. A riprendere il siparietto, diventato presto virale sui social, è stata la moglie Laura Chiatti, che impietosa ha condiviso il video sul suo popolatissimo profilo Instagram, consegnandolo ufficialmente ai follower e alla stampa scandalistica.

È probabile che l'attore umbro si stesse dirigendo verso uno dei set in cui è impegnato, oppure che fosse alle prese con una gita in famiglia. Quel che è certo è che la sua carriera prosegue a gonfie vele: proprio in queste settimane sono state diffuse le prime immagini della nuova serie Unwanted, prodotta da Sky Original e tratta dal libro inchiesta Bilal di Fabrizio Gatti. Nel frattempo l'artista è teatro con Lo Zingaro, storia di un uomo che combatte e vince la malattia. L'amore resta la sua certezza: con Laura si è sposato nel 2014 ed insieme crescono i loro bambini Enea e Pablo, di sette e sei anni.