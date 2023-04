Marco Borriello: "Vorrei lasciare il mio Dna, avere un figlio. Belen? La mia storia più importante"

"Ho iniziato a scoprire il mondo", così descrive la sua vita al momento Marco Borriello. Adesso si trova a Ibiza e al Corriere della Sera spiega che "nel periodo invernale mi piace stare nei luoghi caldi, sono girovago, cerco di prendere il meglio di tutto finché posso".

"Per stare bene non ho bisogno di lussi sfrenati, però devo avere la possibilità di fare sport, vedere gli amici, andare in un bel ristorante, essere nella natura. Poi se c’è l’opportunità di godere di un po’ di cultura è il massimo" e parlando della sua vita privata ha dichiarato: "Tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico 'ti amo'. Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene. Quando ho voglia e l’occasione mi vivo l’emozione. In futuro vorrei lasciare il mio Dna, un figlio è importante".

Adesso è felice e si gode la vita: "La vita è una sola e talvolta anche breve. Ora voglio godermi tutto", dopo 25 anni che è stato in "posti e con persone che non sempre mi interessavano e dovevo abbozzare", nel suo futuro ci sono un orto e le galline infatti Marco presto acquisterà un terreno di molte migliaia di metri quadri a Ibiza e lì pianterà anche un vigneto e avrà dei cavalli.

"Io e Belen? Eravamo due ragazzi"

In merito all'abitudine che hanno i calciatori di mettere su famiglia presto ha un'idea precisa: "Si sposano giovanissimi e poi partono i tradimenti. Scoppiano tutti, restano i figli che sono la cosa più bella. Sarò anche egoista ma resto coerente con la vita che voglio avere". Ma lui non ha mai tradito quando è stato fidanzato e ammette "ho avuto grandi passioni che non necessariamente sono finite sui giornali di gossip". Ma una relazione, in particolare, ha popolato moltissimo i tabloid quella con Belen. "È stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi. Se ci incontriamo a Milano la abbraccio, è una ragazza solare e divertente. Comunque è stata la relazione più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo».

Borriello ha deciso di appendere le scarpette da calcio al chiodo: "Ho scelto di non avere più padroni. Ho una piccola quota dell’Ibiza calcio: sono consigliere e ambassador del club. Mi piace anche il mondo della finanza e del real estate". "In tanti quando mi vedono dicono 'beato te'. Guardano la villa, la vista sul mare. Ho scelto uno stile di vita alto, ma devo lavorare per mantenerlo, mica sono nato ricco", e in merito alla ricchezza che ha adesso ha spiegato che a 18 anni "prendevo 2.000 euro al mese, poi certo dopo molto di più. Credo di aver guadagnato 30 milioni. Non mi sono fatto mancare niente, ho avuto una vita costosa e dispendiosa ma sono riuscito a salvare il patrimonio".

Ricordando il passato non poteva non parlare dell'accusa per doping: "Ho pagato anche per colpe non mie come nella storia del doping per il cortisone. La settimana prima che mi trovassero positivo i medici mi avevano dato una pastiglia per un problema al molare. Quando venni trovato positivo sempre i medici mi dissero 'porta tutte le pomate che hai a casa' e la colpa venne scaricata sulla crema vaginale di Belen. Ma le due molecole di cortisone che trovarono erano contenute solo in un farmaco che si chiama deltacortene. Sono stato fermo sei mesi, qualcuno dovrà risponderne".

Parlando del Milan, che considera come "una madre" (ha giocato con la maglia rosso nera dai 14 ai 28 anni), impossibile non parlare di Berlusconi: "Rispetto ai politici degli ultimi anni Silvio Berlusconi è di una categoria superiore. Gli altri mi sembrano tutti marionette, a parte Giorgia Meloni che pare avere idee e determinazione. Bisogna vedere se non le perderà".