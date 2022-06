Marco Carta e il fidanzato Sirio si sono lasciati: l'annuncio dopo sette anni d'amore

Marco Carta ha confermato la fine della sua storia d'amore con Sirio, suo fidanzato da sette anni. L'annuncio è arrivato con una storia su Instagram dove, facendo riferimento al suo ultimo brano Sesso romantico, ha accennato all'addio con l'uomo che aveva presentato sui social e che aveva dichiarato di voler di sposare durante un'intervista tv.

"Anche se dopo sette anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre", ha scritto il cantante, precisando di non voler più tornare sull'argomento privato.

La storia d'amore di Marco Carta

Marco Carta, che aveva fatto coming out in diretta televisiva, presentò per la prima volta il compagno al pubblico con un post in cui la coppia si immortalava durante una passeggiata romantica in via Frattina, nel centro storico di Roma . "Conviviamo da tre anni, ma Sirio desidera una vita normale, non vuole che la sua faccia venga spiattellata ovunque" aveva spiegato lui parlando della forte riservatezza del ragazzo. Carta aveva anche confidato di voler aver un figlio: "Mi piacerebbe adottare e mi piacerebbe mettere al mondo un figlio con un utero in affitto, nome tremendo per questa pratica. Non la trovo disumana, se all’origine c’è l’atto consapevole e compassionevole di una donna, che decide di aiutare un amico, un familiare, un estraneo. Lo sfruttamento, quello e solo quello, è da condannare" disse allora, ribadendo il legame con il compagno che oggi è ormai sciolto.