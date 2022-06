Marco Carta ha già un nuovo fidanzato (dopo l'addio al "promesso sposo" Sirio)

E pensare che la coppia si diceva pronta alle nozze, un paio di anni fa. E invece l'amore arriva, ti travolge, e cambia le regole del gioco senza che tu possa accorgertene. Dopo la rottura con Sirio Campedelli, storico compagno di Marco Carta, il cantante ha oggi un nuovo amore, di cui al momento non si conosce il volto.

Ieri l'annuncio di rottura dall'ex, oggi alcuni indizi social che lasciano intendere di un nuovo amore in corso. I due starebbero trascorrendo una romantica vacanza a Portofino. E non solo: in occasione del suo 37esimo compleanno, celebrato lo scorso 21 maggio, Carta ha ricevuto un enorme mazzo di fiori di cui solo oggi si comprende la provenienza: era del nuovo compagno. Sì perché la sua love story è finta già mesi fa, seppure l'ufficializzazione dell'addio è avvenuto ieri.

Cala così il sipario su una coppia che era piuttosto longeva. L'annuncio del matrimonio era arrivato a dicembre 2020: "Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili", aveva detto all'epoca Carta. Che si era anche detto pronto a diventare padre. Il coming out in tv era arrivato invece un anno prima: "È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente".

E' stato proprio Sirio a stargli vicino nei momenti più complessi, come le vicende giudiziarie vissute proprio nel 2020 e conclusosi con l'assoluzione. Oggi però nel cuore di Carta c'è un altro uomo.