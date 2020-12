Marco Carta si sposa e lo annuncia in lacrime

Marco Carta si sposa. L'annuncio arriva a Verissimo, durante un'intervista condotta da Silvia Toffanin, dove confessa anche il forte desiderio di ritornare sul palco di Sanremo che l’ha visto trionfare nel 2009 con il brano 'La forza mia', dedicato alla mamma scomparsa: “Vorrei tanto tornare a Sanremo. Sono andato solo una volta e ho avuto grandi soddisfazioni”.

Marco Carta si sposa, il coming out

Carta - reduce dalla battaglia contro il coronavirus e da problemi giudiziari terminati con l'assoluzione - ne approfitta per tornare a parlare del suo coming out: “È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete”.

Chi è Sirio, il fidanzato di Marco Carta

Infine, ai microfoni del talk show Marco confessa di stare pensando al matrimonio con il suo compagno Sirio: “Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili”. E aggiunge commosso: “Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”.

Marco, che ha fatto coming out un paio di anni fa in diretta televisiva, ha presentato per la prima volta il compagno al pubblico lo scorso dicembre, con un post pubblicato sui social: in cui la coppia si immortalava durante una passeggiata romantica in via Frattina, nel centro storico di Roma “Conviviamo da tre anni, ma Sirio desidera una vita normale, non vuole che la sua faccia venga spiattellata ovunque”, aveva spiegato qualche prima a Caterina Balivo durante il programma Vieni da me, confidando la forte riservatezza del ragazzo. Ora entrambi sono pronti a gridare il loro amore al mondo.

L'assoluzione di Marco Carta e il futuro

Per Marco è dunque arrivato il momento di lasciarsi alle spalle la bufera giudiziaria del passato e di guardare al futuro, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Ricordiamo infatti che in questi mesi il cantante è stato investito da un polverone mediatico terminato con l'assoluzione. Ad ottopre, poi, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di un anno fa, rigettando la richiesta della Procura Generale di condannare il cantante a 8 mesi di carcere per il furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano, dal valore di 1.200 euro. La vicenda risaliva al 31 maggio 2019. “Sono stato molto male - ha confidato il cantante - Ho avuto ripercussioni sulla salute mentale e fisica, non voglio entrare nei dettagli, ma lo stress si è fatto sentire. Quella giornata e quello che ne è seguito sono stati un trauma”. Ora è il momento di tornare a sorridere.