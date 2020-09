Parla Marco Ferrero, l'ex di Tommaso Zorzi: "Come gli piaceva mangiare in questa ciotola"

(Nel video sopra Marco Ferrero)

A meno di 24 ore dall'ingresso di Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip, si fa già vivo il primo ex fidanzato. Marco Ferrero, noto come Iconize - influencer e fotografo - ha commentato a 'Pomeriggio Cinque' la prima puntata del reality, andata in onda ieri sera. Ma non solo.

Barbara d'Urso non ha potuto non chiedergli cosa ne pensasse delle parole, non proprio carine, che Zorzi gli ha riservato pochi giorni fa sui social. "Mi è dispiaciuto che prima di partire ha fatto una diretta denigrandomi - ha ammesso - Ha detto delle cose non belle". Se qualcuno non le avesse ascoltate, ci ha pensato la padrona di casa a riportarle. "Io non vorrei ex fidanzati - ha detto Tommaso alla vigilia del Gf Vip - So che secondo me ce ne sono almeno due certi. Quello, va beh, diciamolo, Marco. Lui non vede l'ora. Io non vorrei sputare nel piatto in cui ho mangiato, ma lui è proprio una ciotola".

Colpito, affondato. Iconiza replica: "Eh ma quanto gli piaceva mangiare in quella ciotola, gli piaceva tantissimo. Ci mangiava tutti i giorni. Chi disprezza compra, io non sono più invendita. Però gli voglio ancora bene io". E se questo accade dopo solo un giorno, non vogliamo immaginare le prossime settimane nei principali salotti televisivi...

La storia d'amore tra Tommaso Zorzi e Marco Ferrero

Entrambi molto amici di Aurora Ramazzotti, si sono fidanzati nel 2017, anche se si conoscevano già da tempo. Galeotta fu una festa a Sanremo, durante la settimana del Festival, dove scoccò la scintilla. Sono stati insieme due anni, poi l'addio. Da allora Tommaso Zorzi è single (almeno ufficialmente).