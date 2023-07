Marco Morandi imita Raoul Bova, il video è esilarante: "Instagram vs realtà"

Dopo gli insulti al suo aspetto fisico e le risposte inviate a tutti i suoi detrattori, Marco Morandi dimostra ancora una volta quanto l'autoironia possa rivelarsi un'arma vincente nei tempi di social e haters. Dopo la gag che lo vede intento a tingersi i capelli per non sembrare più vecchio di papà Gianni e allontanare così le critiche che gli imputano una scarsa cura di sé, ecco che il cantante 49enne si è nuovamente reso protagonista di un video in cui, imitando Raoul Bova, prende in giro se stesso e fa divertire i suoi follower.

Marco Morandi nel "video-confronto" con Raoul Bova

"Instagram vs realtà" si legge nel filmato che prima mostra l'attore con fisico scultoreo uscire dall'acqua nella celebre scena del film di Carlo Vanzina Piccolo grande amore del 1993 e poi se stesso nella stessa sequenza, ma con una divertente caduta sul finale. "Non è bello ciò che è bello, ma che bello che bello che bello!" è la didascalia, nota citazione di Nino Frassica, che accompagna l'esilarante contenuto, apprezzatissimo dai follower che gli riconoscono una grande simpatia. "Sei un grande, intelligente e ironico" scrive qualcuno per rimarcare un lato del carattere da lui raccontato in una recente intervista a proposito del confronto con il padre 78enne. "Io sono stato il primo a dirmi davanti allo specchio: “Mannaggia, ora sembro più vecchio di papà”. Sul serio: è stato il primo pensiero" ha confidato Marco che ai 50 anni vuole arrivarci così com'è: "Sono sulla soglia dei 50 anni, come devo sembrare? Poi ci sono miracoli e altre cose, ognuno sceglie. Io voglio apparire nature". Una decisione che piace a chi è consapevole che la fisicità non è tutto.