Marco Giallini: "Dopo la morte di mia moglie, cresco i miei figli con l'aiuto di suo fratello"

Sono passati nove anni da quando la moglie Loredana se n'è andata. Una scomparsa improvvisa, arrivata a seguto di una emorragia cerebrale, ma Marco Giallini non può fare a meno di ricordarla nel parlare della sua vita attuale. Attore tra i più amati della scena italiana e padre di Rocco e Diego, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2004, il bel romano si racconta in vesti private.

Marco Giallini papà: "Cresco i miei figli con il fratello di mia moglie"

Che padre è Marco Giallini? "Sono un papà molto protettivo. Se il più grande rientra alle 4, sto sveglio fino alle 4, come faceva papà con me - confida - I miei figli stanno con me, devono stare con me. Sono belli come il sole, hanno preso dalla mamma. E hanno fatto quello che non ho fatto io: il liceo classico. Io ho ripreso a studiare a 28 anni, ma mi sono sempre piaciute le mterie umanistiche".

I ragazzi sono frutto del matrimonio con Loredana, celebrato nel 1993. Quando la donna se n'è andata, loro avevano rispettivamente 3 e 6 anni. E a chi gli fa notare che oggi sta crescendo i due ragazzi da solo, Giallini risponde: "Mi hanno aiutato il fratello di mia moglie e sua moglie che abitano sotto di noi: non hanno avuto figli e hanno sempre trattato i miei come fosero loro. A me va benissimo una famiglia così, semplice, vera. Mio suocero - posso chiamarlo così? Sì, posso, sono sposato - lavorava nell'edilizia, il retaggio era quello".

Marco Giallini e la moglie morta: "Mi sento ancora sposato"

Marco si considera ancora sposato. "Ma certo - sottolinea - Ogni tanto mi spiace tornare a parlare di mia moglie che non c'è piu, ma Loredana era con me da quando ero ragazzo, non la posso trattare in un altro modo". Che cos'è l'amore? "E' un'altra cosa rispetto a quello che ci raccontano, ha a che fare con quello che si costruisce".