Marco Liorni piange la morte della collega Marida: il doloroso addio sui social

Se n'è andata a 65 anni Marida Lombardo Pijola, giornalista e scrittrice di successo. Malata da tempo, la donna è stata salutata in queste ore da molti colleghi del mondo dello spettacolo, a partire da Marco Liorni, che spesso aveva avuto modo di incrociarla in occasione del suo percorso professionale. "Hai lasciato una sguardo dolce sugli altri, sempre, anche quando era più difficile", si legge su instagram, dove pubblica uno scatto in primo piano della collega.

Chi era Marida Lombardo Pijola

Solo pochi mesi fa Marida invitava così i tanti amici alla presentazione rinviata causa Covid del suo ultimo libro, L’imperfezione delle madri: "Sarebbe bellissimo vedervi, anzi guardarvi negli occhi oltre la mascherina", scriveva. Da sempre la giornalista è stata impegnata in prima linea a raccontare le ingiustizie, prima occupandosi di mafia e cronaca giudiziaria, ma anche di violenza sulle donne e di minori. Lo ha fatto scrivendo articoli su quotidiani e libri, di cui l'ultimo è stato era stato "L'imperfezione delle madri" pubblicato da La nave di teseo.

L'addio dei volti tv

Tra i commenti al post di Liorni, quello di Rita Dalla Chiesa, anch'essa giornalista ed amato volto Mediaset. "Quanto ci siamo stimate - scrive la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa - Quanto ci siamo parlate a volte solo con gli occhi. Quei tuoi occhi azzurri stupendi, che spesso mi trovavo davanti, a tavola, a qualche cena di amici. Ti ho voluto molto bene, per la tua grande correttezza nei confronti di chiunque. E adesso vorrei alzare il viso dal piatto, incontrare il blu dei tuoi occhi,e ricominciare il discorso da dove l’avevamo interrotto". A fare eco è Monica Leofreddi: "Una donna eccezionale. Una notizia terribile".