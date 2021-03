Marco Liorni parla per la prima volta della moglie: "Ecco perché ero restio a sposarmi"

Marco Liorni inedito. Solitamente restio a parlare della sua vita privata, il conduttore Rai racconta per la prima volta l'amore per la moglie Giovanna, con cui fa coppia da vent'anni e da cui ha avuto le figlie Emma e Viola. Una discrezione, la loro, che li ha resi una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo, poiché mai scalfite dal veleno dei pettegolezzi. "Lotto solo per le cose importanti - dice il presentatore - mettendo sempre al primo posto il benessere della famiglia. Non voglio farmi invadere dalla rabbia mostrandomi per ciò che non sono".

Marco Liorni, il primo incontro con la moglie

La famiglia, insomma, viene al primo posto per Marco. Una priorità arrivata col primo incontro con Giovanna. "L'ho conosciuta in radio - confida - Ho lavorato lì sono per un mese, ma poi un giorno, mentre passavo sotto gli uffici della radio, giuro che era un caso, è mancato poco che non la investissi con l'auto. Ho dovuto inchiodare. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi, e poi ho scoperto il suo carattere, che è sempre positivo. Raramente l'ho vista arrabbiata. Certo, ho notato subito che era carina".

"Perché ero restio sul matrimonio"

Ma perché allora aspettare tanto prima di pronunciare il fatidico sì? "Ero restio al matrimonio perché era andato male il mio precedente e vivamno già come una famiglia. Ppi, quando abbiamo deciso di sposarci, è stato male mio padre e abbiamo aspettato. Quando papà è venuto a mancare ho fatto di tutto per accelerare i tempi, ho capito che il tempo va usato bene e non bisogna rimandare. Avevamo in programma un viaggio in America per andare a trovare mia zia Marina con le nostre bambine e ci siamo sposati lì". E da allora non si sono più lasciati.