Marco Maddaloni in lacrime per il suocero: "Sono riuscito a salutarlo"

(Nel video Marco Maddaloni a Verissimo)

Marco Maddaloni torna in tv dopo aver abbandonato la Casa del Grande Fratello e sceglie Verissimo per parlare di quanto accaduto. Il campione di judo ha lasciato il reality per stare vicino alla moglie Romina che stava perdendo il papà, morto pochi giorni fa: "Sono giorni strani - ha spiegato in lacrime - Già quando esci da un reality, dopo 4 mesi chiuso in una casa, è tutto straano. Poi pensi che è andato via un pilastro della famiglia... So che sono nel posto giusto, che ho fatto la scelta giusta".

Decidere di uscire dal Gf non è stato semplice, soprattutto a un passo dalla finale, ma Maddaloni non ha avuto il minimo dubbio: "La cosa di cui sono più geloso di mia moglie sono le sue lacrime e in questo periodo le voglio tutte". Il suocero è morto poco dopo la sua visita in ospedale: "Sono riuscito a salutarlo. Quando mi ha visto mi ha detto di tornare nella casa, ma gli ho spiegato che il mio posto era lì. Ho visto il carico di mia moglie Romina in quei giorni e non potevo continuare a mancare". Lo sportivo ha raccontato come è venuto a sapere dell'aggravarsi delle condizioni di salute del suocero: "Mi hanno chiamato in confessionale, come si fa sempre dopo ogni puntata, invece era completamente diverso. Mi sono spaventato, ho fatto una corsa al Cardarelli con la paura di non fare in tempo. Per fortuna non è stato così e sono riuscito a salutarlo. La cosa che più mi preme adesso è stare vicino alla mia famiglia, a mia suocera e alla moglie".

In studio anche Romina, che ha parlato del papà: "Mio padre stava male da 17 anni, ma ogni volta riusciva a rialzarsi. Anche stavolta quella piccola speranza c'era, alla fine però ci ha lasciato. Ha smesso di soffrire, è giusto così". Marco Maddaloni ha ricordato i momenti più belli trascorsi nella famiglia di Romina, con il papà, e anche qui è stato difficile trattenere la commozione.