Marco Masini: "Ho i capelli artificiali, tengono 80 kg di strappo". Poi l'aneddoto su Ramazzotti

Marco Masini, 58 anni, è in tour con uno spettacolo che ripercorre la sua trentennale carriera. E, in occasione di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ricorda passo passo anche gli eventi che hanno segnato in questi anni la sua vita privata, dagli esordi al periodo buio di inizio Duemila fino ad oggi.

Poco o nulla è dato sapere del suo privato: "E continuerete a saperne poco. Ho una compagna da qualche anno, punto e basta", taglia subito corto lui. Masini non ha avuto figli: "Non mi sono fermato, sistemato, non ho famiglia. Ho amato e sono stato amato, ho tradito e sono stato tradito, ho lasciato e sono stato lasciato". Fine. Altro non rivela in merito alla sua vita sentimentale.

I ricordi vanno però agli inizi degli anni Duemila, quando le malelingue misero in giro la voce per cui il cantante portava sfortuna. Una voce che ha rischiato di rendere la sua vita una tragedia, proprio come è successo alla cantante Mia Martini, oggi scomparsa. Non a caso, proprio nel 2001, Masini annunciò che non avrebbe cantato più ("Non mi rovineranno la vita come a Mia Martini", disse). "Non volevo ritirarmi - spiega oggi - solo avvisare i miei fan che non era colpa mia se non mi si vedeva più in giro. Le tv non mi volevano ospitare. Quelli della mia casa discografica mi comunicarono: “Ci spiace, ma sei un prodotto invendibile”".

Ma chi è stato il primo a far circolare quella voce? "Un addetto ai lavori. Lo stesso che, ogni volta che mi si nominava, faceva le corna o altri scongiuri". Masini però non fa il nome preciso dell'uomo. "I colleghi, gli amici, per fortuna mi sono rimasti vicini. Eros Ramazzotti è tra quelli che più mi hanno difeso", aggiunge.

Spazio poi a temi più leggeri. E, in particolare, a un piccolo peccato di vanità, ovvero la passione per i capelli. "Ho cominciato a perderli da ragazzo, quando facevo il servizio militare nella Vam, la vigilanza dell’aeronautica, per colpa dell’elmetto stretto. Non ho fatto il trapianto, ma un rinfoltimento con capelli artificiali, sono giapponesi, tengono fino a 80 kg di strappo". Un amore, quello per il parrucco, che ha ereditato dal papà Giancarlo: "Papà faceva il rappresentante di prodotti per parrucchieri, spesso lo accompagnavo nei suoi giri: era capace di entrare in un negozio per un caffè e uscire con 700 mila lire di ordine. Io stesso ho frequentato un corso tecnico su permanenti e colore