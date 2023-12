Marco Mazzoli, il video della proposta di matrimonio a Stefania Pittaluga

Qualche mese fa mentre si trovava in Honduras, come naufrago dell'Isola dei famosi, Marco Mazzoli aveva dichiarato che avrebbe chiesto a Stefania Pittaluga di sposarlo di nuovo, affinché potessero organizzare il matrimonio che lei aveva sempre sognato.

Una promessa che Marco non si è dimenticato: stava solo aspettando il momento giusto. E così lo speaker de Lo zoo di 105 ha posizionato il telefono con la videocamera accesa e ha ripreso il momento in cui si è inginocchiato, ha preso la scatola con l'anello e ha chiesto a sua moglie se volesse risposarlo. Nella didascalia del filmato è stato Mazzoli a sottolineare di averci messo troppo tempo a fare questo passo: "L’ho promesso in circostanze decisamente insolite (in diretta tv su Canale5), puzzavo come una pattumiera ed ero molto scosso dagli eventi! Ci ho messo un po’ a realizzare il tuo sogno, in queste cose sono parecchio imbranato e goffo, ma sappi che Ti Amo immensamente e mi scoppia il cuore quando ti vedo felice! Senza tagli, senza filtri, tutto estremamente semplice e improvvisato…come la nostra vita!".

Durante l'Isola Marco aveva spiegato che si erano sposati a Miami e in quell'occasione aveva fatto la promessa che ha poi mantenuto: "Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano. Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti. Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa".