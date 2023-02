Marco Mengoni, la commovente dedica per i genitori: "La bellezza dell'amore"

Un messaggio d'amore scritto su un piccolo pezzo di carta, una torta a forma di cuore al cioccolato. Due piccoli gesti che scaldano il cuore e di questo è ben consapevole Marco Mengoni perché quei pensieri sono stati fatti da suo padre verso sua madre. Loro due che sabato scorso sono corsi in piazza per festeggiare la vittoria di Marco al Festival di Sanremo con la sua Due vite.

Mengoni su Twitter ha condiviso quella tortina e quel messaggio dove c'è scritto "Ti amo per tutta la vita" aggiungendo un suo commento: "Forse l'amore è universale e infinito. La Materia più piena di cui siamo fatti, che non si può comprimere, definire o catalogare. Questo è quello che mi hanno insegnato Nadia e Maurizio. La bellezza dell'amore dei propri genitori". E i figli che crescono con questo tipo di amore spereranno di trovare qualcosa che sia il più possibile simile a quel sentimento.

La vita privata di Marco Mengoni

Le informazioni sulla vita privata di Marco sono pochissime, sono noti solo i nomi dei genitori, e il cantante non ha mai parlato di fratelli o sorelle quindi si suppone sia figlio unico. La musica è sempre stata una sua grande passione, ma inzia a coltivarla solo da adolescente prendendo lezioni di canto. A 19 anni si trasferì da Ronciglione a Roma per seguire la facoltà di Lingue. Il successo è arrivato dopo la sua partecipazione a X-Factor, quando ancora il talent andava in onda su Rai 2, e faceva parte della squadra di Morgan.