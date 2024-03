Serata in discoteca per Marco Mengoni: poi via sullo scooter con un amico

Una serata di relax e divertimento per Marco Mengoni che si sta godendo alcuni momenti di relax prima dell'inizio del tour estivo previsto per il prossimo anno e che lo terrà impegnato con numerose prove. Il settimanale Chi è riuscito a paparazzare il cantante in compagnia di un gruppo di amici e in particolare con Lorenzo Casizzone, yacht designer, con il quale lascia la discoteca a bordo di uno scooter super eco. Al momento della paparazzata erano passate le 2 di notte fuori dal Plasy Club di Milano.

Chi è Lorenzo Casizzone

Dal profilo Linkedin di Casizzone scopriamo che è uno studente di Ingegneria nautica e Yacht Design presso l'Università di Genova con sede a La Spezia; che ha conseguito una laurea in Ingegneria Navale presso l'Università di Napoli Federico II. Conseguirò le seguenti lauree in ingegneria nautica e yacht design. Su Instagram condivide molte foto delle sue vacanze, ma tra i suoi follower non compare il nome di Mengoni, chissà come mai.