Marco Mengoni torna nel suo paesino, i passanti lo fermano per strada: la sua reazione è da incorniciare

Marco Mengoni è a Ronciglione. "Inaspettato", rivela a ViterboToday, giornale locale della città, chi lo ha incontrato proprio nel suo paese di origine. Il "Re matto" è tornato a casa appena un mese dopo l'ultima capatina. A inizio agosto, quando si era concesso qualche giorno di relax in compagnia di amici, familiari e parenti dopo le fatiche (ma soprattutto i successi) dell'ultimo anno che lo hanno portato, tra l'altro, a trionfare al festival di Sanremo e a sfiorare il podio all'Eurovision song contest. In quell'occasione se ne è andato anche sul suo amato lago di Vico.

Questa volta Marco è a Ronciglione prima di partire per il tour europeo al via a ottobre da Barcellona, seconda parte di quello italiano che si è concluso il 15 luglio a Roma con un grande evento al Circo Massimo. Il ritorno a casa non è passato inosservato. Impossibile non farsi notare. Il cantante ha ricevuto diversi attestati di stima e affetto da parte di fan e suoi concittadini. Qualcuno gli ha chiesto un selfie, magari pizzicandolo nei pressi del forno di zia Marcella, nel centro di Ronciglione. Foto a cui Marco si è prestato volentieri, come sempre. Una reazione da incorniciare: la disponibilità non è sempre scontata quando si incontra in strada una celebrità.