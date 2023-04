La Germania è pazza di Marco Mengoni, il video in cui parla in tedesco diventa virale

Marco Mengoni è uno dei cantanti più amati dagli italiani e non solo. Voce incredibile, doti interpretative fuori dal normale e un'umiltà che lo rende uno dei personaggio più autentici del panorama musicale italiano, Marco Mengoni, sta conquistando una fetta di fan sempre più ampia e non solo grazie la sua musica ma anche alla sua gentilezza, umiltà e quel sorriso che non va mai via dal suo volto. Questo ragazzo originario di Ronciglione, nel Lazio, diventato famoso dopo una partecipazione a X Factor e grande trionfatore dell'ultimo Festival di Sanremo con la sua Due vite, sta diventando un punto di riferimento nel mondo della musica non solo in Italia ma anche all'estero. E sembra proprio siano tutti pazzi per questo cantante dall'ugola d'oro che sta per fare la sua prima partecipazione all'Eurovision Song Contest 2023, in rappresentanza dell'Italia, il 13 maggio 2023 e che, con la sua simpatia, oltre che bravura, è riuscito a entrare perfino nel cuore del pubblico tedesco.

Marco Mengoni, infatti, è stato ospite, proprio ieri sera, in un programma televisivo tedesco, della rete ZDF, il cosiddetto Die Giovanni Zarrella Show dove è stato intervistato in merito alla sua partecipazione all'Eurovision 2023. Marco, per l'occasione, ha voluto imparare qualche parola in tedesco e questo suo sforzo ha sciolto il cuore del pubblico che ha accolto il suo tentativo di parlare in tedesco con grandissimo entusiasmo.

“Credo che quando finisca l’emozione, quando smetto di essere nervoso, allora devo cambiare lavoro, fare altro, perché questo è il bello della musica, l’energia che ti da - ha detto Marco per poi provare a dire qualche parola in tedesco -. Ho provato a imparare qualcosa per quest’intervista in tedesco, "Danke für die Einladung! (cioè, grazie per l'invito), Dankeschön lo sapevo già”.

Con queste poche parole, pronunciate con un tedesco perfetto, Marco Mengoni ha conquistato la Germania intera e il video in questione ha subito fatto il giro dei social accaparrandosi tantissimi commenti positivi.

Inoltre, i followers tedeschi di Mengoni sono aumentati a dismisura dopo questa intervista che ha mostrato oltre al lato musicale di Marco anche il suo lato umano.

“Sono tornato a Sanremo dopo 10 anni. Nel 2013, quando ho vinto, mi sono fatto coraggio e mi sono detto ‘forse devo riprovarci, devo mettere alla prova me stesso’. Sono tornato ed è andata molto bene".

Ora non ci resta che attendere il 13 maggio e vedere se Marco Mengoni riuscirà a salire in vetta alla classifica dell'Eurovision e tentare l'impresa, vincendolo.