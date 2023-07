Marco Morandi, figlio di Gianni: la reazione inaspettata dopo le critiche sul suo aspetto fisico

In questi giorni il nome di Marco Morandi è stato spesso al centro dell'attenzione mediatica. I social sono la nostra vetrina e condividere spesso è sinonimo di giudizio, e i giudicanti non risparmiano nessuno, neanche Marco che su Instagram aveva condiviso un video in cui cantava insieme alla sorella Marianna e sotto al quale sono stati scritti commenti molto cattivi, tra cui anche uno in cui viene accusato di sembrare più vecchio del padre.

Ad alcuni di questi "leoni da tastiera" ha risposto direttamente, ma poi ha rilasciato anche un'intervista in cui ha parlato del padre, dell'affetto che li lega ma anche di come il suo cognome sia stato spesso ingombrante. E proprio sulla scia di queste confessioni, tra cui anche l'annuncio del divorzio dalla moglie Sabrina Laganà, dopo 24 anni insieme, ha condiviso su Instagram un altro video. Nella breve clip si vede Marco in primo piano che parla, non è chiaro dove si trovi, e spiega che su di lui tutte le critiche non hanno sortito alcun risultato, anzi a lui proprio non interessano, in particolare quelle che si riferiscono al suo aspetto "meno fresco" rispetto a quello del padre. Poi all'improvviso alle sue spalle si palesa un parrucchiere che gli chiede se abbia scelto il colore della tinta e Marco risponde: "Sì, nero. Nero corvino", poggiando la testa sul lavabo pronto per cambiare look.

Ovviamente si tratta di una gag realizzata ad hoc per ironizzare su quanto è successo negli ultimi giorni e proprio a tal proposito Marco afferma: "Vi volevo ringraziare per tutti i messaggi che mi state mandando in questi giorni di supporto, credo che ci siano cose più importanti di cui parlare e non pensiate che qualche commento su Instagram possa ferirmi".