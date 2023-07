Marco Morandi: "Sembro più vecchio di papà Gianni. Il mio cognome non mi ha agevolato"

Gli hanno scritto di tutto nel post su Instagram in cui si mostrava cantare serenamente con la sorella Marianna. Che è brutto, che somiglia a Mariangela Fantozzi, che, a 29 anni, sembra più vecchio del padre Gianni. E dopo aver risposto con pazienza, ma anche con una certa amarezza, a tutti i commenti così spietati, Marco Morandi ha approfondito la vicenda in un'intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo anche il suo rapporto con un papà tanto popolare.

"Avere un cognome come Morandi non è stata un'agevolazione. Ho dovuto fare un percorso personale. Immagino succeda a tutti quelli nella mia condizione, perché il continuo confronto è inevitabile, c’è un pregiudizio costante. È capitato anche a me quando ho incontrato il figlio di un artista: lì ho capito tante cose, è stato utile" ha confidato il musicista, secondogenito di Gianni e Laura Efrikian, sempre restio a tingere i capelli perché "sono sulla soglia dei 50 anni, come devo sembrare? Poi ci sono miracoli e altre cose, ognuno sceglie. Io voglio apparire nature". A 78 anni il padre sembra ancora un ragazzino, circostanza di cui lo stesso Marco è ben consapevole: "E se non bastasse lui, c’è pure mia madre. Ma io sono stato il primo a dirmi davanti allo specchio: “Mannaggia, ora sembro più vecchio di papà”. Sul serio: è stato il primo pensiero".

L'idea di cambiare cognome a Marco Morandi è balenata "forse solo per un attimo", salvo poi ripensarci perché consapevole che quel dettaglio non sarebbe stato determinante: "Il vero lavoro dovevo farlo su di me. L’analisi mi ha aiutato molto", ha spiegato ancora il cantante, insofferente alle etichette che negli anni gli sono state attribuite da chi lo ha sempre criticato senza conoscere il suo lavoro e dando per certo che fosse raccomandato.

Cosa significa essere figlio di Gianni Morandi

Essere figlio di Gianni Morandi non è mai stato facile, a partire dall'età scolare, quando i compagni lo invitavano a casa loro per poi finire a parlare solo dei suoi genitori. E anche negli approcci con le ragazze non è stato semplice: "Con loro ho temuto ancora di più che potessero avvicinarmi per mio padre e non per me" ha aggiunto Marco che adesso, diventato padre a sua volta, ai suoi figli spera di aver insegnato i valori che gli hanno inculcato i suoi genitori: "Il rispetto, l’umiltà, il conquistarsi le cose. Ecco, spero di averlo fatto in maniera più... morbida. E poi ero molto presente. Nessuno è colpevole di niente: è un dato di fatto".

A proposito di vita privata, Marco ha sposato Sabrina Laganà, madre dei suoi Jacopo, Leonardo e Tommaso. Insieme dal 1999, si sono sposati nel 2012 e lasciati da poco: "Siamo nel mezzo di una separazione molto civile, rispettosa e serena. Abbiamo costruito tanto insieme". Quanto alla sua vita professionale, Marco Morandi ha confermato che non tornerà a Sanremo finché ci sarà il padre: "Ho partecipato due volte: con i Percentonetto e da solo. Un altro paio mi hanno scartato. Poi un anno avevo la canzone, ma lui lo presentava e ho rinunciato", ha aggiunto. Se ha scelto lui di stare più in ombra? "Forse perché conosco bene i risvolti dell'eccessivo successo", ha ammesso.