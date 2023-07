Marco, figlio di Gianni Morandi: "Io e mia moglie ci siamo lasciati con rispetto". Lei replica sui social

Il rapporto con il padre Gianni Morandi, i paragoni con lui e con la mamma Laura Efrikian che hanno segnano la sua giovinezza, ma non solo: nell'intervista al Corriere della Sera Marco Morandi ha parlato anche della propria famiglia, costruita con la moglie Sabrina Laganà, madre dei suoi figli. Oggi i due hanno deciso di lasciarsi dopo 24 anni, circostanza che è stata annunciata dal cantante nel corso della conversazione. "La relazione con Sabrina è cominciata nel ‘99 e ci siamo sposati nel 2012, quando erano già nati Jacopo, Leonardo e Tommaso. Ci siamo appena lasciati, siamo nel mezzo di una separazione molto civile, rispettosa e serena. Abbiamo costruito tanto insieme" ha dichiarato Morandi parlando della compagna.

A distanza di qualche ora dalla pubblicazione delle sue parole, la stessa Sabrina Laganà è intervenuta sui social per commentare le parole dell'ex marito, precisando il proprio stato d'animo rispetto alla fine di una lunga relazione. "Per quanto si cerchi di fare il tutto nel modo più civile e pacifico possibile, trattasi comunque della fine di una relazione lunga 23anni che porta dei down e delle angosce spesso difficili da gestire nel contesto di una vita che prosegue indipendentemente dal tuo dolore", ha scritto la donna a corredo dello screenshot con le frasi di Marco Morandi pubblicate sul Corriere: "Al netto di tutto ciò la nostra unione ha dato alla luce 3 forme splendide di umanità... Che restano la nostra priorità assoluta.. In questo intento non ci siamo mai persi. Adesso vediamo cosa ci aspetta. Confido sempre in quella luce infondo al tunnel. Bisogna amare la vita più della sua logica". Tre cuori, come i loro tre figli, hanno concluso la riflessione, apprezzata dagli utenti che si sono soffermati sul rispetto e la stima reciproca utili a superare ogni difficoltà.