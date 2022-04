È morto Marco Occhetti, ex cantante dei Cugini di Campagna

Marco Occhetti, noto con il nome d'arte Kim, è morto venerdì scorso. L'ex cantante dei Cugini di Campagna, di cui aveva datto parte dal 1986 al 1994, è deceduto a seguito di un infarto a 62 anni. A comunicarlo è stata la figlia Giulia con un post sulla pagina Facebook del padre. I funerali si svolgeranno oggi, 25 aprile, alle 15:00 a Fiano Romano, nella chiesa di Santo Stefano.

I suoi compagni di spettacolo, i Cugini di Campagna, lo hanno ricordato con un messaggio sui social: "Un saluto al nostro fraterno amico Kim, di cui abbiamo appreso la dipartita. Ti ricorderemo con affetto", la band ha poi ricordato il luogo del funerale così che chi vorrà dare l'ultimo saluto a Occhetti potrà farlo. "Ringrazio tutti per i messaggi che gli avete scritto. Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo", ha scritto ancora la figlia.

Chi era Marco Occhetti

Occhetti era nato a Roma il 24 dicembre 1959. Nel 1986 era subentrato al posto di Paul Manners nella band i Cugini di Campagna. La sua voce in falsetto ha contribuito al successo del gruppo interpretando hit come Anima Mia. Il suo successore è stato Nick Luciani che dal 1994 fino al 2014 quando per colpa di attriti con Ivano Michetti, uno dei fondatori di Cugini, ha abbandonato il gruppo. Dopo sette anni poi Luciani è tornato nel gruppo e a aprile 2021 lui e Michetti sono entrati a far parte del cast dell'Isola dei Famosi (i due sono entrati in coppia, ma Ivano è stato squalificato dopo neanche un giorno per aver bestemmiato).