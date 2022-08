Marco Senise: "Oltre 100mila euro di debiti", pignorato il suo compenso dell'Isola dei Famosi

A Marco Senise sarebbe stato pignorato tutto il compenso ricevuto per aver partecipato all'Isola dei Famosi. Il conduttore noto soprattutto per la sua presenza nel programma Forum è stato uno dei naufraghi dell'ultima edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Il Messaggero scrive che il conduttore non ha mai visto i soldi in quanto sono stati pignorati a causa di un debito "pregresso con la Colli d'Oro srl, che il 30 aprile del 2013 gli aveva notificato un decreto ingiuntivo per 51mila euro e un altro, il 5 ottobre 2015, da 23mila".

Il conduttore nel 2008 aveva comprato un appartamento in via Ardeatina, ma non aveva mai saldato il debito con la società costruttrice (C.I.P.I Immobiliare srl). Per questo motivo, spiega il quotidiano, è scattato il pignoramento che la società Colli d'oro ha notificato direttamente a Banijay Italia spa che produce L'isola dei famosi e altri programmi della tv italiana.

A Senise spettavano 11.338 euro per aver partecipato al programma, ma il suo debito ammonterebbe a 112mila euro, spese legali e interessi compresi.