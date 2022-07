Marco Travaglio, incidente stradale a Roma: l'auto finisce sui tavoli di un ristorante

Paura per Marco Travaglio, il giornalista e direttore de Il Fatto Quotidiano che è stato coinvolto in un incidente stradale a Roma. La sua auto, infatti, è finita fuori strada, su un marciapiede, travolgendo i tavolini di un ristorante nella zona di Trastevere. Come riferito da Leggo la polizia municipale starebbe accertando attualmente le dinamiche dell'incidente in cui sarebbe stata coinvolta anche una seconda vettura, una Bmw.

Il cinquantottenne, infatti, mentre era a bordo di una Smart guidando da via dei Genovesi si sarebbe scontrato con un'altra autmobile che proveniva, invece, da via della Luce per finire, poi, proprio sui tavolini di un ristorante delle vicinanze. Una volta avvenuto l'impatto, il giornalista e opinionista televisivo, è uscito autonomamente dalla propria auto e si sarebbe allontanato per farsi prestare le prime cure e sembrerebbe non aver riportato gravi danni.

I passanti avrebbero assistito alla scena spaventandosi dopo l'impatto ma non sarebbero state coinvolte altre persone oltre i diretti interessati.