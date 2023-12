Marco Tronchetti Provera aria di crisi con la compagna 35enne? Le foto

Marco Tronchetti Provera e Helena Schmidt non sono in crisi. Alla fine dell'estate, dopo il 35esimo compleanno della modella, sembrava che i due si fossero allontanati. Dopo quattro anni insieme, insomma, voci di corridoio avevano lasciato intendere che la coppia fosse vicina a lasciarsi. Le foto del settimanale Chi però rivelano un'altra verità.

Il vicepresidente di Pirelli e la modella sono stati fotografati insieme sulle Alpi svizzere, a Sankt Moritz, meta tanto amata dal manager. Ogni giorno hanno sciato insieme, ma presto Helena lascerà il posto ai figli e ai nipoti del compagno: loro passeranno il Capodanno tutti insieme. Inoltre, il figlio Giovanni sta vivendo una situazione familiare complessa "si è da poco separato dalla moglie", riferisce Chi. Ma in casa Tronchetti Provera l'Epifania non porta via tutte le feste: il 18 gennaio il manager compirà 76 anni e chissà come deciderà di festeggiare.