Mare Fuori, matrimonio in vista per un attore del cast principale? L'indizio sui social

La quinta stagione di "Mare Fuori" arriverà sul piccolo schermo solo nel 2025 e i dettagli in merito sono ancora pochi, ma oggi è emersa una notizia che non riguarda la Fiction Rai in sé, bensì uno dei suoi protagonisti. Stiamo parlando di Artem Tkachuk, l'interprete di Pino 'o pazzo nel progetto televisivo in questione. Secondo un indizio diffuso sui social media, l'attore avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla sua attuale fidanzata, la TikToker Gioia D’Ambrosio, la quale ha pubblicato una Storia su Instagram in cui la vediamo sfoggiare un meraviglioso anello al dito vicino al suo innamorato. Un dettaglio, quest'ultimo, che non è certo passato inosservato agli occhi dei fan, curiosi di scoprirne i dettagli. Per il momento però non sappiamo granché: i diretti interessati non hanno ancora confermato nulla, ma le "prove" sembrano inequivocabili.

Artem e Gioia si sposano

I fan sono in delirio da ore, da quando hanno visto al dito di Gioia D’Ambrosio un prezioso solitario, regalatole con ogni probabilità da Artem. Nonostante non vi sia una conferma ufficiale da parte dei due, non ci sono molti dubbi sul fatto che le abbia già proposto di sposarlo, né sul risultato finale. La frase scritta dalla giovane all'interno della Storia Instagram infatti contiene le seguenti parole: "I said yes". Insomma, lei "ha detto di sì", il che lascia intuire - e nemmeno poco - che presto o tardi i due convoleranno a nozze, anche se i particolari sono ancora tutti da scoprire: quando accadrà il lieto evento? Dove si svolgerà la cerimonia?

Nel frattempo vi ricordiamo cosa ha detto Artem sull'amore durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair: “Ho scelto di camminare al fianco di una donna, senza correre dietro a distrazioni inutili. Con l’amore cambiano le giornate, cambiano le prospettive. L’amore andrebbe vissuto tutti i giorni, quando ne scopri il sapore inizi a goderti i dettagli di ogni cosa. Che sapore ha? È buono, come un fuoco dentro. Quando stai lontano da questa persona, è come se ti mancasse l’aria. Io l’ho incontrata prima di partire con la carriera, è Dio che me l’ha mandata. Sono molto felice e questo è anche merito dell’amore e di questa donna che mi sta vicino".

Una storia d'amore

Artem e Gioia D’Ambrosio, la TikToker che conta più di 43.000 follower su Instagram, stanno insieme da molto tempo e spesso pubblicano immagini e video, specialmente su TikTok, che li mostrano insieme e uniti più che mai. Ora di mezzo c'è addirittura un anello di fidanzamento... Che sia la volta buona per Pino 'o pazzo?