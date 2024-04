Margherita Buy: "Il sesso non è mai stata una priorità"

Margherita Buy si mette in gioco a Belve, nella puntata in onda questa sera su Rai 2. Cantonando la sua proverbiale timidezza, l'attrice rivela con grande ironia alcuni aspetti del suo carattere, a cominciare dal rapporto con il sesso - "mai stata una priorità" - e dalle canne fumate durante l'adolescenza: "Ce ne facevamo tantissime, pure la mattina, con tanto di svenimenti in classe".

Quando Francesca Fagnani le chiede: "Lei ha detto 'il sesso mi interessa pochissimo', lo smentisce?". Margherita Buy con velato imbarazzo risponde: "Non è che mi interessa pochissimo, però sono una persona che difficilmente si lascia andare. Poi mi piace, mi è piaciuto, ma non è il mio obiettivo". A quel punto la padrona di casa chiosa: "Non è una sua priorità". E Buy conferma: "No, non è mai stata una priorità".

Nel corso dell'intervista si parla anche della vergogna che l'attrice prova nel girare le scene di nudo e Francesca Fagnani ricorda di quando "con Sabrina Ferilli per baciarvi vi siete dovute bere prima una grappa". L'ospite a quel punto racconta: "Meno male che lei ce l'aveva! Aveva questa borsa con dentro le grappe, di vario genere". "Ah, c'era una degustazione" incalza ironicamente la Fagnani. "Sì, però devo dire che è stato un bacio bellissimo. Non mi sono vergognata con lei" rivela Margherita Buy.

Margherita Buy, ex moglie di Sergio Rubini: oggi è single

Margherita Buy è da sempre riservatissima sulla sua vita privata e difficilmente parla delle sue storie, di cui si sa molto poco. Single ormai da diversi anni, in passato ha avuto due relazioni importanti: il matrimonio con Sergio Rubini, durato tre anni - dal '90 al '93 (anche se divorziarono nel 2012) - e poi la lunga storia con il chirurgo Renato De Angelis, padre di sua figlia Caterina, al quale è stata legata per 16 anni, fino al 2012. Caterina De Angelis, unica figlia di Margherita Buy, ha 23 anni e ha intrapreso la carriera di attrice.