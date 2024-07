Margot Robbie è incinta: la star di Barbie aspetta il primo figlio

Margot Robbie diventa mamma. L'attrice 34enne, star del film Barbie, aspetta il primo figlio da Tom Ackerley, sposato nel 2016 dopo due anni di fidanzamento. A diffondere la notizia è il sito americano People che ha confermato le voci circolate sui social in merito ad alcune foto della coppia scattate durante una romantica gita sul lago di Como.

Nelle immagini la star di Barbie indossa una gonna nera e un top bianco che mette in evidenza una pancia arrotondata. Il sospetto che fosse il segno evidente della gravidanza è circolato in fretta per poi trovare le conferme da parte di People. I diretti interessati per il momento non hanno commentato la notizia che li riguarda, continuando a mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata.

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj — 21 (@21metgala) July 7, 2024

La storia d'amore di Margot Robbie e Tom Ackerley

Margot Robbie e Tom Ackerley si sono conosciuti nel 2014 sul set del film Suite Francaise dove lui era assistente alla regia e lei faceva parte del cast. Due anni dopo il matrimonio celebrato con una cerimonia intima a Byron Bay, in Australia, paese di origine dell'attrice. Per l'attrice la scintilla è stata immediata, ma pensava di non essere ricambiata, come aveva raccontato in un'intervista a Vogue: "Sono sempre stata innamorata di lui, ma pensavo ‘non mi amerà mai'. Mi sono detta ‘non essere stupida e digli che ti piace. E poi è successo". Oggi, a dieci anni dal loro primo incontro, arriva la notizia dell'arrivo del loro primo figlio.