Maria Chiara Giannetta rompe il silenzio sul fidanzato: "Insieme da cinque anni, perché non ne ho mai parlato"

Dopo mesi di indiscrezioni sulla vita privata di Maria Chiara Giannetta, ora è lei stessa a parlare e a confermare che sì, un uomo al suo fianco c'è. E si tratta davvero di Davide Marengo, regista e sceneggiatore napoletano che qualche mese fa era spuntato al suo fianco in alcune foto. L'attrice che da poco ha compiuto 30 anni lo ha rivelato per la prima volta in un'intervista a Vanity Fair.

"Sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo", ha detto l'interprete di Blanca: "Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide, ma non ho mai confermato". Perché? "Per istinto di protezione", ha spiegato: "Avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro. Invece, adesso ho cambiato idea. Sono felice, anzi sono noiosamente felice (ride, ndr)". I due vivono insieme da tempo: "Conviviamo, procede tutto bene. L'amore è una parte fondamentale. Davide mi ha aiutato tantissimo in molti momenti. Ci amiamo. E questo vuol dire far crescere l'altro a livello individuale, ma anche crescere insieme come coppia".

Chi è Davide Marengo

Davide Marengo (Napoli, 1972) è un regista autodidatta di film per il cinema (Un fidanzato per mia moglie, Il complotto al litio, Autobus notturno) serie tv (Il cacciatore, Boris 3, Crimini, Il commissario Manara, Sirene) video musicali ( Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Negramaro), spot (Breil, Telecom, Mastercard), documentari e cortometraggi che hanno ricevuto numerosi premi in festival internazionali.

Davide e Chiara, vent'anni di differenza, erano stati paparazzati a Roma mano nella mano, ma nemmeno le foto erano bastate per far uscire allo scoperto la coppia. Ora le dichiarazioni che tolgono ogni dubbio, compreso quello sulla presunta love story di Giannetta con il collega Maurizio Lastrico.