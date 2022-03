Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, la verità sul loro rapporto

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico sono diventati due tra i volti Rai più amati. La loro simpatia e affinità, dimostrata anche sul palco di Sanremo durante il Festival, ha alimentato la fantasia di chi già li amava per Don Matteo. Il capitano Anna Olivieri e il pm Marco Nardi, questi i ruoli che interpretano, nella fiction sono una coppia tra alti e bassi e in molti hanno iniziato a sperare che stessero insieme anche nella realtà. Ma non è così.

"L'amicizia ha un suo valore, non è la sottomarca. Delle volte capita. Sono fortunato che mi sia capitato con Maria Chiara, perché ha una predisposizione verso l'arte, verso il prossimo e verso le differenze delle persone che spero sia rara e non unica", aveva dichiarato a Today Lastrico durante la presentazione alla stampa della nuova stagione di Don Matteo.

La coppia però è tornata a parlare del loro rapporto in un'intervista a Nuovo Tv: “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro", ha dichiarato Giannetta. Ecco che quindi si aggiungono due tasselli alla storia: Maurizio sarebbe fidanzato, Maria Chiara dedita solo al lavoro.

In questo modo la 29enne ha messo a tacere chi li vedeva già pronti a convolare a nozze, l'attrice oltre che nella promozione del nuovo Don Matteo con Raul Bova presto sarà impegnata nelle seconde stagioni di Buongiorno mamma e Blanca.