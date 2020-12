Maria Cristina Maccà, la figlia di Fantozzi in crisi economica: “Non lavoro più, temo di finire sotto un ponte”

In collegamento con 'Storie Italiane' l'attrice 53enne ha raccontato la difficile situazione in cui versa in questo periodo

Maria Cristina Maccà, attrice italiana nota per aver interpretato Mariangela e Uga Fantozzi, la figlia e la nipote dell’indimenticabile ragioniere in ‘Fantozzi - Il ritorno’ (1996), sta attraversando un momento molto duro a causa della crisi investe il mondo dello spettacolo. Oggi la 53enne è stata ospite della puntata di ‘Storie Italiane’ dove ha raccontato la delicata situazione personale e le difficoltà economiche che le rendono difficile vivere con il sussidio mensile di 600 euro al mese erogatole dallo Stato.

Maria Cristina Maccà, la figlia di Fantozzi a ‘Storie Italiane’

Maria Cristina Maccà ha confidato di temere di finire sotto un ponte: “Sta accadendo che non lavoro più e sono tanti i colleghi che stanno vivendo la mia stessa situazione”, ha detto l’attrice in collegamento con Elenora Daniele su Rai Uno: “Il problema è che il settore del teatro e del cinema non ha più il lustro di una volta; il teatro è disciplina, educazione, storia, cultura, tutti valori che purtroppo sono stati dissacrati dalle istituzioni, dal clientelismo spietato dell’italiano medio. In questo momento di crisi che sta vivendo il teatro e il cinema non ci sono più le forme, le normative che regolamentano i flussi, i metodi, il denaro”.

In merito ai 600 euro, poi, l’attrice ha precisato: “I famosi 600 euro non sono quelli di una pensione, sono i famosi 600 euro che il ministro Franceschini ha devoluto a chi sta in difficoltà adesso, come la categoria degli attori, non è la pensione”.