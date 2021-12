Maria De Filippi compie 60 anni, Costanzo organizza la festa e svela: "Tra noi c'è amicizia"

Conduttrice, autrice, produttrice. Maria De Filippi è la Queen della tv italiana, regina indiscussa dei palinsesti e amatissima dal pubblico. Il 5 dicembre compirà 60 anni, la metà dei quali trascorsi tra studi televisivi e redazioni dei suoi programmi ma anche accanto a Maurizio Costanzo, che ha sposato nel '95.

E' lui a svelare come festeggeranno l'importante traguardo: "Ci sarà una cena con quattro o cinque persone a tavola. La verità è che noi puntiamo sempre sull'intimità - fa sapere al settimanale Oggi - E' la cosa che ci piace di più". E' un compleanno importante per la De Filippi, ma anche un'occasione per il giornalista di ricordarle l'importanza del loro legame: "Io e Maria siamo sposati da 27 anni e la risposerei anche domani - confessa nell'intervista - Perché? In lei ho trovato comprensione e tra di noi c'è amicizia. Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale. Senza amicizia non ci può essere solidarietà. Ho avuto altre tre mogli - prosegue - ci ho messo un po' a trovare la persona giusta".

Il loro è un legame solido e profondissimo, he ha scoperto con il tempo: "Non ho avuto la lucidità di comprenderlo subito - ammette - Me ne sono reso veramente conto dopo tre o quattro anni. Non c'è il momento preciso impresso nella memoria, la sensazione è piuttosto quella del consolidarsi di una intima, profonda convinzione".