Maria De Filippi in versione cucciolona con la sua bassotta

Regina della tv, Lavoratrice infaticabile, donna inaccessibile, ma davanti ai suoi cani Maria De Filippi abbassa ogni difesa e si lascia andare alla tenerezza più pura. A regalarci queen Mary in versione cioccolatino è il suo storico ufficio stampa, Betty Soldati, che ha condiviso sul suo profilo Instagram uno degli scatti più intimi e domestici visti finora della dama di Fascino.

Sdraiata sul divano con Filippa, la sua bassottina, Maria De Filippi si concede un momento di dolcezza, poggiando il viso sulla cagnolina che si gode beata le coccole della padrona. Il ritratto dell'amore. La conduttrice è legatissima ai suoi due cani, Ugo e Filippa. Il primo ha 15 anni ed è sopravvissuto a due tumori, mentre Filippa è arrivata dopo, ma da subito sono diventati inseparabili e Maria li porta spesso anche al lavoro con lei.

Visualizza questo post su Instagram La mia Maria con la sua Filippa ❤️ #bellezzeincontrastate #smack 💋 Un post condiviso da Elisabetta Soldati (@bettysold) in data: 21 Set 2020 alle ore 9:35 PDT

Maria De Filippi: "Non riuscirei a vivere senza un cane"

Maria De Filippi ha da sempre un amore viscerale nei confronti dei cani. "Il primo l'ho preso con mio padre e non lo dimenticherò mai, si chiamava Sansone" ha recentemente dichiarato in un'intervista su Chi. E su Filippa: "Ha un carattere particolare: è tanto curiosa, ha un senso di possesso spiccato ed è molto gelosa del suo zainetto. Non sopporta chi si muove nei miei spazi perché li ritiene suoi. È così piccola che mi viene spontaneo proteggerla. Quando torna a casa dopo una giornata in cui ha corso e si è divertita, vedendola in pace provo un grande senso di serenità io stessa. Non credo proprio che riuscirei a vivere senza un cane".