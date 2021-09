Maria De Filippi ha celebrato le nozze del suo collaboratore: Raffaella Mennoia e Giordana Angi tra gli invitati

Con indosso la fascia tricolore su un elegante tailleur bordeaux, Maria De Filippi ha celebrato l’unione civile del suo collaboratore Alessandro con il compagno Bruno. Il rito e i festeggiamenti che si sono tenuti in una romantica atmosfera davanti al mare sono stati condivisi sui social da alcuni invitati, tra cui Raffaella Mennoia, storica autrice della conduttrice televisiva e amica degli sposi, e Giordana Angi, cantante lanciata dal talent Amici.

Un selfie di Raffaella e Maria che sorridono all’obiettivo e le immagini dell’interprete che per gli sposi ha intonato uno dei suoi ultimi successi, 'Siccome sei', sono stati condivisi sui social dai presenti, a testimonianza di un evento che cade a pochi giorni dall’inizio della stagione lavorativa. Manca poco, infatti, al debutto delle nuove edizioni di 'Amici' e 'Uomini e Donne': lo staff di Maria De Filippi non poteva salutare le ferie estive in maniera migliore.

MA MARIA CHE CELEBRA MATRIMONI pic.twitter.com/ABX954eVuf — mat (@divanomat) September 10, 2021