Maria De Filippi compie 59 anni: gli auguri di Emma Marrone

Maria De Filippi compie oggi 59 anni. Come poteva dimenticarsi di un giorno così speciale Emma Marrone? La cantante salentina iniziò la sua carriera musicale proprio ad 'Amici', dieci anni fa, e alla conduttrice deve tutto, come ha più volte dichiarato. "Buon compleanno madre" ha scritto (con tanto di cuore) su Instagram, condividendo tra le storie una foto di qualche anno fa, quando andò come ospite a 'C'è posta per te'.

Sotto gli aufuri di Emma per Maria De Filippi

Emma: "Sarò sempre grata a Maria"

Lo scorso 28 marzo, Emma aveva festeggiato sui social la vittoria di 'Amici' del 2010. Un anniversario importante che ricorda il suo primo passo verso il successo, tenuto a battesimo da Maria De Filippi: "Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio talento - ha scritto - e a chi come lei ha sempre saputo guardare oltre".

Tra loro c'è una grande stima, ma soprattutto uno smisurato affetto, e anche la conduttrice lo ha più volte ribadito e dimostrato. L'ultima a settembre del 2019, quando Emma si è dovuta sottoporre a un delicato intervento per i suoi problemi di salute e Maria le ha scritto una lettera bellissima: "Sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse. Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente. Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo. So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza e, come diceva mia madre 'verba volant scripta manent', io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre".