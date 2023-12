Maria De Filippi compie 62 anni, il regalo inaspettato di Pier Silvio Berlusconi

Maria De Filippi il 5 dicembre ha compiuto 62 anni. E nel suo giorno speciale ha lavorato, come fa sempre. È una donna pragmatica De Filippi, poco incline a parlare di sé e a raccontarsi, ma nel giorno del suo compleanno fa qualche piccola eccezione. Il 5 dicembre è infatti l'unica occasione in cui lascia che i fotografi entrino nei suoi uffici per scattarle qualche foto in compagnia dei collaboratori, che per lei sono come una famiglia.

Ogni 5 dicembre la casa di Maria si trasformerebbe in un negozio di fiori e a quanto pare la conduttrice uscirebbe "di casa con un mazzo di fiori tra le mani andando verso il lavoro", ha svelato Chi. E secondo il settimanale quest'anno, il primo senza Maurizio Costanzo, anche Pier Silvio Berlusconi ha voluto porgerle i suoi auguri. L'amministratore delegato di Mediaset "si è presentato negli studio Elios" per una "visita inaspettata e graditissima" ha rivelato Chi.

E non è un caso se De Filippi è sempre al lavoro: a gennaio andrà in onda una nuova stagione di C'è posta per te e al momento è impegnata con Amici e Uomini e Donne. Inoltre per lei stare in ufficio vuol dire anche trascorrere del tempo con il figlio Gabriele che lavora nella sua casa di produzione, la Fascino.