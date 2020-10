Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta contro l'ex di Belen (VIDEO)

C'è un limite a tutto. Anche a 'Uomini e Donne', dove sfuriate e passione sono all'ordine del giorno. Non a caso oggi Maria De Filippi è sbottata contro Simone Bolognesi, cavaliere del Trono Over (ed ex di Belen Rodriguez), colpevole di spingersi verso dettagli troppo intimi nel racconto dei suoi incontri con la dama Daniela. Va precisato che - in realtà - è stato l'opinionista Gianni Sperti ad insistere per conoscere dove, quando e come gli incontri sono avvenuti, ma Maria ha chiuso il discorso con un lapidario "Stendiamo un velo pietoso".

Qualche giorno fa, infatti, Simone aveva dichiarato di avere intenzione di chiudere la conoscenza con la dama, fornendo spiegazioni considerate discutibili, e così oggi i due si sono confrontati di nuovo. Il cavaliere ha spiegato di aver perso interesse nei confronti della donna proprio a seguito di un incontro più intimo degli altri. Su domanda di Gianni, Simone ha raccontato l'incontro in questione ed ha dichiarato che il fatto sarebbe avvenuto in un locale. Dichiarazioni poi smentite da Daniela che ha spiegato che i due si sono recati a mangiare il sushi, per poi mettersi in macchina.

Parole di fronte alle quali Sperti ha perso la pazienza: l'ex ballerino ha infatti ritenuto che questo fosse un modo per lasciare intendere che la donna si concede troppo facilmente. E' a questo punto che De Filippi decide di chiudere la questione per evitare ulteriori imbarazzi.