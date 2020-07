Maria De Filippi e Costanzo, il 'Cupido' della coppia parla 30 anni dopo: "Lui fu sgarbato con lei, poi subito insieme a Roma"

Oggi formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, sia nel privato che dal punto di vista professionale. Ma come si sono conosciuti Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, sposi dal lontano 1995? A raccontarlo oggi, trent'anni dopo, è l'avvocato Giorgio Assumma, amico di entrambi.

Il primo incontro di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Cupido della coppia fu, in un certo senso, lo stesso Assumma, dal momento che pare sia stato merito suo se i due si sono incontrati per la prima volta. Galeotto fu il Festival del Cinema di Venezia, in cui si trovavano entrambi, seppure con ruoli differenti: lei era una professionista appena laureata in giurisprudenza, lui un uomo già affermato nel mondo della tv. "All’inizio fu sgarbato e scortese. Ma dopo quindici giorni già si vedevano a Roma", racconta Assumma al Corriere.

Un incontro senz'altro particolare, che però avrebbe dato il via ad una storia d'amore di tutt'altro tenore. L'uno la spalla dell'altra, ad oggi entrambi riconoscono assoluta riconoscenza al loro amore. "Sembra retorica, ma la frase 'non potrei vivere senza di lei' oggi, con Maria, ha un senso", ha dichiarato di recente Costanzo, "Con gli anni il rapporto si trasforma, diventa intimità, complicità. Avere una donna al proprio fianco, anche se diventa la tua migliore amica, è comunque un vantaggio".

Queste invece la parole usate da Maria per descrivere il legame con il marito: "Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo. Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco. Ma la delusione mi pervade e mi condiziona, perché cela sempre un profondo investimento umano. E io non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi. Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione sono una belva".