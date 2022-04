"Ci sono donne che non vogliono essere mantenute": De Filippi vs Alessandro. Caos in studio (VIDEO)

Maria De Filippi vs Alessandro Vicinanza, secondo capitolo. E, questa volta, un capitolo dai toni più dimessi. Nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda venerdì 22 aprile, è stata trasmessa una nuova parte del confronto tra la conduttrice e padrona di casa e il Cavaliere di Desiree. Se ieri Maria aveva recriminato al ragazzo la presunta superficialità con cui lui si sarebbe rapportato alle condizioni economiche della sua Dama, questa volta la presentatrice ha provato ad abbassare i toni, a ricucire, ma ci ha tenuto comunque a sottolineare ancora una volta le sue recriminazioni.

Ma prima, un preambolo. Com'è noto, tutto è nato da un diverbio tra Alessandro e Desiree. In particolare, lui era finito nel mirino delle discussioni perché si era detto incompatibile con la donna a causa dei "diversi stili di vita". "Io a Pasqua ero a Ibiza, lei con la famiglia", aveva sottolineato. Parole che non erano piaciute a Maria, che aveva giudicato superficiale il suo punto di vista. Oggi, appunto, il chiarimento tra la conduttrice e Alessandro.

"Non voglio che tu viva imbarazzi, lascia stare tutto quello che è successo prima e cerca la prossima volta di provare a spiegarti meglio. Io proverò a fare lo stesso e troveremo un punto di contatto", ha detto la presentatrice al giovane. E lui ha risposto: "Mi dispiace. È che sto a casa tua e se ho dato un brutto messaggio ci rimango male".

Quindi Maria ci ha tenuto a chiudere definitivamente la cosa con una conclusione morale: "Vedi - gli ha detto - Lo stile di vita di una persona spesso coincide con le sue possibilità economiche. Ci sono donne che si sentono a disagio, che non vogliono essere mantenute e che preferiscono pagare".

Caos in studio. Tina attacca Ida

Nel merito della question è poi intervenuta Ida, altra dama. "Io con lui mi sono sentita spesso in imbarazzo", ha raccontato la bresciana, "Spesso avrei preferito cenare in una pizzeria o trattoria, piuttosto che in un ristorante lussuoso". Parole che non hanno trovato d'accordo Tina Cipollari, l'opinionista storica dello show, che ha accusato la dama di ipocrisia: "Sei proprio stupida, una donna frivola. Hai regalato i tuoi sentimenti vendendoti con le sponsorizzazioni".