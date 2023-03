Maria De Filippi circondata da amici e famiglia: le foto che raccontano la ricerca di una nuova quotidianità

Il lavoro, la famiglia, gli amici e qualche ora all'aria aperta. È raro vedere Maria De Filippi nel suo tempo libero, è raro vederla in un luogo che non sia uno studio televisivo sia perché è molto riservata sia perché è una vera stacanovista. In queste settimane però le foto e video ci hanno riempito gli occhi di tenerezza, affetto e dolore. Lei alla camera ardente di Maurizio Costanzo, poi ai funerali, poi lei che torna a lavoro, The show must go on, alza il sipario - o lo abbassa dipende da che lato si guarda la cosa - e si dedica ai suoi programmi: Amici, che presto sarà in prima serata su Canale 5 con il Serale, e Uomini e Donne.

De Filippi è tornata a lavorare perché come lei stessa ha dichiarato "Mi hanno insegnato così". Ma oltre al lavoro, e per fortuna, Maria si è anche concessa dei momenti di svago che sono stati prontamente immortalati dai fotografi di Chi. In compagnia del fratello, Giuseppe De Filippi, 58 anni, in un circolo di tennis in zona Prati hanno giocato su un campo al coperto. Finita la partita, un doppio giocato con Rudy Zerbi e un altro amico, si sono concessi un caffè. Un piccolo ritorno alla normalità, ad una quotidianità che inevitabilmente non sarà più la stessa, ma che con il passare dei giorni, delle settimane e dei mesi diventerà una nuova routine.

Dalla morte di Costanzo si è parlato molto di Maria, di come sta la professionista che in tv porta le vite degli altri ma che della sua è gelosissima, poco si sa di lei. L'indispensabile. Per questo gli appelli delle persone a lei vicine hanno destato tanto clamore: il migliore amico del grande giornalista che invita le persone a starle accanto e le parole di alcuni collaboratori, rimasti ignoti, che hanno riferito come sia ancora molto provata.