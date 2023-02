Domenica In, il pensiero per Maria De Filippi: "Credo sia rimasta veramente sola. Avrà bisogno di tutto il nostro affetto"

Un omaggio corale, espresso dagli amici e dai colleghi di una vita, è stato tributato oggi a Maurizio Costanzo durante la puntata di Domenica In. L'avvocato Giorgio Assumma, Walter Veltroni, Bruno Vespa, Giovanna Ralli, Pupi Avati, Massimo Lopez, Claudio Lippi, Giampiero Mughini. E ancora Vittorio Sgarbi, Fabio Fazio e Carlo Conti hanno dialogato con Mara Venier sulla persona e sulla personalità che è stata il grande giornalista e conduttore tv scomparso venerdì, ripercorrendo una vita lunga 84 anni.

"È difficile per tutti" ha esordito una commossa Mara Venier aprendo la diretta di Rai1: "Io non ricordo quando l'ho conosciuto. Ero a Roma da poco, avevo 20 anni e mi ero presa un'epatite. In quel momento così difficile della mia vita c'era la sua voce alla radio che mi faceva compagnia. Poi ci siamo incontrati e da allora non ci siamo mai più lasciati". E come la conduttrice, sono state tante le testimonianze riportate, a iniziare da quella di Giorgio Assumma che ha parlato del suo grande amico e rivolto un pensiero dolce per Maria De Filippi in questo momento così doloroso.

"Siamo stati fratelli. Per 50 anni l'ho assistito legalmente, ci siamo sentiti tutti i giorni al telefono. Era un fatto scaramantico. Abbiamo trascorso insieme le estati ad Ansedonia e nella mia casa di campagna lui e Maria De Filippi si sono sposati" ha raccontato Giorgio Assumma che fu proprio la persona che presentò Maria a Maurizio in un incontro a Venezia. Ed è a lei che, a un certo punto della diretta tv, l'avvocato ha rivolto il suo pensiero. "Finiti questi ricordi dovremmo essere tutti vicini a Maria che credo sia rimasta veramente sola" ha affermato rispondendo a Mara Venier che all'amica ha rivolto pure il suo pensiero: "Avrà bisogno di affetto, di avere la sensazione di sapere che la vita continua. È un dovere che dobbiamo assolvere tutti con cristiana amicizia".

Gli ultimi giorni di Maurizio Costanzo

"L'ultima volta che l'ho visto è sabato scorso" ha aggiunto poi Assumma ricordando l'ultimo periodo di vita di Costanzo: "Mi disse che ci saremmo rivisti questa settimana. Poi venerdì mattina il figlio Saverio mi ha detto che dovevamo andare in clinica perché non stava bene. E mentre andavamo ci ha chiamato Maria per dirci che era finita". Poi il ricordo di un momento molto intimo: "Camilla (altra figlia di Costanzo, ndr) ha detto che ha voluto recitare l'Ave Maria. Lui non credeva, ma voleva sapere che c'era nell'Aldilà... Se c'era un televisore... Mi disse: "Facciamo che chi arriva primo aspetta l’altro", ha concluso l'amico di Costanzo che lui stesso ha definito "il fratello che mi sono scelto".

Sgarbi: Maria ha superato Maurizio.

Dovrà vivere in modo forte. perché sia vivo lui.

