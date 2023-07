Maria De Filippi, la prima estate senza Maurizio Costanzo: le foto con il figlio Gabriele

Questa sarà un'estate diversa per Maria De Filippi, la prima segnata dall'assenza di Maurizio Costanzo con cui era solita trascorrere le vacanze estive nelle loro villa di Ansedonia. Il settimanale Chi ha dedicato un servizio alla conduttrice e autrice televisiva, riuscita a ritagliarsi un momento di pausa con il figlio Gabriele nonostante fosse ancora impegnata in Sardegna per registrare le ultime puntate di Temptation Island. Tra una registrazione e una riunione di lavoro, dunque, ecco Maria ripresa a passeggiare con il figlio e a giocare con il suo cane Tommy durante qualche ora di stacco dagli impegni professionali che sempre e puntualmente ha voluto onorare pure poco dopo la morte del marito.

Anche quest'anno con Temptation Island Maria De Filippi ha confermato la stessa dedizione al lavoro e la grande stima ricevuta dal pubblico che sta seguendo con grande seguito le vicende delle coppie protagoniste del reality attualmente in onda su Canale 5. Per le ultime riunioni la conduttrice è volata a Santa Margherita di Pula, così da presenziare alle ultime puntate di Temptation e per poco più di una giornata l'ha raggiunta anche il figlio, Gabriele. Responsabile di Witty Tv, la web tv di Fascino, la casa di produzione diretta proprio dalla madre, il 31enne si è recato in Sardegna per completare alcune riprese e poi volare a Roma. Finite le registrazioni Maria De Filippi e Gabriele Costanzo torneranno nella villa di Ansedonia a cui tanto affezionato era Maurizio Costanzo, assenza incolmabile che madre e figlio si troveranno ad affrontare insieme per la prima volta.