Maria De Filippi, la foto in spiaggia con i fan: "Una di noi"

Giornate di totale relax per Maria De Filippi prima di tornare ai serrati impegni televisivi. La conduttrice sta trascorrendo le vacanze all'Argentario - precisamente ad Ansedonia, dove ha una splendida villa - e qualche fortunato riesce a incontrarla nello stabilimento balneare che frequenta (quando non è al largo in barca).

Su Twitter sta circolando una foto della conduttrice - pubblicata dall'account Amici News - in posa con quelli che probabilmente sono i titolari del bagno toscano. Bermuda morbido zebrato, t-shirt bianca, scarpe da ginnastica e berretto, Maria De Filippi sceglie un look casual al mare e tra i commenti c'è chi assicura che è sempre così in vacanza, acqua e sapone. "Semplicemente se stessa", "Una di noi", sono tante le persone che apprezzano la sua semplicità e disponibilità. Lo scatto dovrebbe essere recente, ma potrebbe anche essere di qualche tempo fa (mistero social).

Ancora qualche settimana di vacanza per ricaricare le energie e poi si torna in tv. Questa per Maria De Filippi è stata la prima estate senza Maurizio Costanzo, ma i beninformati assicurano che la conduttrice non è mai stata sola, circondata dall'affetto degli amici più cari e di qualche fedele collaboratore. E ovviamente del figlio Gabriele e dei loro amati cani.