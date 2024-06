Maria De Filippi in Sardegna per Temptation Island, beccata durante una pausa: le foto

Non è ancora tempo di vacanze per Maria De Filippi, anche se si trovava in Sardegna fino a pochi giorni fa. In queste settimane la conduttrice - al timone della casa di produzione Fascino - ha finito di girare la nuova edizione di Temptation Island, in onda su Canale 5 in prima serata a partire da giovedì 27 giugno.

Da stacanovista quale è, non ha lasciato sola la sua squadra, supervisionando il lavoro e dando sempre preziosi consigli. Nel poco tempo libero a disposizione, Maria De Filippi, da sportiva impeccabile, non si è fatta mancare ovviamente la palestra - allenandosi ogni giorno nel resort di Santa Margherita di Pula che ospitava la produzione - e con lei ogni giorno c'era il fedelissimo Tommy, il cane del figlio Gabriele a cui è legatissima. Con Tommy tutte le mattine andava in spiaggia all'alba, come si vede nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, e si concedeva lunghe passeggiate riflessive, ma anche momenti di gioco e coccole con l'inseparabile amico a 4 zampe.

Ora che il reality è pronto, Maria De Filippi può finalmente premere il tasto "pausa" dopo l'ennesima stagione di successo e rifugiarsi ad Ansedonia, dove ogni estate trascorre le sue vacanze con familiari e amici. E ovviamente tutti i suoi amati cani.