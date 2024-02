Maria De Filippi, il gesto emozionante per la figlia di Maurizio Costanzo: il video

Ieri sera, 20 febbraio, è andata in onda una puntata speciale dedicata a Maurizio Costanzo. Uno show organizzato da Maria De Filippi nel teatro Parioli per omaggiare il grande giornalista e personaggio televisivo. Presente in platea anche Camilla, la figlia che Maurizio ha avuto con la prima moglie, Flaminia Morandi. E proprio Maria e Camilla sono state le protagoniste di un momento bellissimo e dolcissimo.

A fine omaggio è stato comunicato che il Teatro Parioli avrebbe cambiato nome in Teatro Parioli-Costanzo e il direttore della struttura ha donato un mazzo di fiori a De Filippi. La conduttrice però ha preferito non tenerli per sé bensì darli a Camilla. "Questi fiori voglio darli a chi si sta commuovendo peggio di me. Mi sembra giusto", ha spiegato Maria dal palco, prima di scendere e andare incontro alla sceneggiatrice e scrittrice. Le due si sono baciate e abbracciate e il momento dolcissimo è stato ripreso dalle telecamere.

In numerose occasioni Camilla aveva raccontato di quanto De Filippi avesse cambiato il padre. Lei è stata una figura importante e preziosa e in una recente intervista aveva raccontato di come Maria fosse riuscita a far prendere alcuni giorni di ferie a Costanzo: "Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate".

Lo show, andato in onda in seconda serata su Canale 5, è stato un successo di ascolti con una media di ascolti di 1.889.000 spettatori con il 22% di share.