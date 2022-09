Maria De Filippi senza freni su Ida Platano: "Ti comporti da 15enne"

Maria De Filippi torna ad alzare la voce in tv e questa volta lo fa in una delle puntate del suo storico dating show Uomini e Donne. Dopo essersi lasciata andare a un insulto in diretta a Tu si que vales, dove la De Filippi ha definito un concorrente un "parac**o", questa volta, la moglie di Maurizio Costanzo, si è scagliata contro una delle dame più veterane e più amate dal pubblico del suo iconico programma del primo pomeriggio di Canale 5, Ida Platano. Durante uno dei soliti siparietti tra Ida e Riccardo che, ancora una volta sono tornati a stuzzicarsi e a parlare del loro complesso rapporto di dipendenza, Maria ha deciso di intervenire per dire la sua e far capire a Riccardo come mai, secondo lei, Ida si comportasse in un certo modo e avesse scelto di uscire, ancora una volta, con la sua vecchia fiamma Alessandro, pur non essendone innamorata.

"Lo ha fatto perché le piaci tu ma visto che hai ballato con un'altra donna e lei ha deciso di distrarsi e non pensare a te, per questo è uscita con Alessandro, per ripicca", ha spiegato Maria a Riccardo che, però, continuava a non capire le parole della De Filippi. A questo punto, Maria, si è scaldata e, insistendo sul fatto che Riccardo non capisse il suo ragionamento, si è scagliata contro Ida, definendola una 15enne.

"Scusami se te lo dico ma a volte sembri proprio una 15enne" ha detto Maria e Ida che è rimasta senza parole all'ascolto di questa frase. La conduttrice si riferiva al suo comportamento "adolescenziale" che ha ogni volta che si parla di Riccardo in quanto con lui non riesce mai a essere lucida e ad avere un comportamento maturo. Poi, senza indugi, Maria ha anche dato a Riccardo del "12enne".