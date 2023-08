Maria De Filippi senza Maurizio Costanzo, da Antonella Clerici a Gerry Scotti i messaggi degli amici più cari

È un'estate diversa questa per Maria De Filippi, la prima senza Maurizio Costanzo scomparso il 23 febbraio scorso e anche senza Silvio Berlusconi, il secondo uomo a credere in lei, salutato il 14 giugno durante i funerali che l'hanno vista stretta alla famiglia come una parente. La conduttrice e produttrice televisiva ha trascorso le sue ferie tra Santa Margherita di Pula, in Sardegna, e la casa di Ansedonia, in Toscana, luogo amatissimo dal marito. Le immagini che la mostrano da sola, mentre passeggia e si rilassa di fronte alla spiaggia, sono parte del servizio che il settimanale Oggi le ha dedicato, pubblicandole insieme alle dichiarazioni che alcuni dei suoi più cari amici, da Roberto Saviano ad Antonella Clerici e Gerry Scotti, le hanno scritto. Perché Maria De Filippi sappia che non è e non sara mai davvero sola.

Roberto Saviano: "L'episodio che ha trasformato per sempre Maria"

"La potenza di Maria è quella di riuscire ad affrontare anche la situazione più banale, stereotipata, dandole un tocco di autenticità, approcciandola da un punto di vista che rende quel racconto uno spazio in cui tutti si riconoscano", osserva Saviano su Oggi in edicola. "Mai avrei pensato di poter trovare una prossimità con il suo metodo perché lo credevo molto distante e, invece, possiede molti punti secanti". Un rapporto iniziato quando lo scrittore fu invitato ad Amici a leggere Dostoevskij. "Ero titubante, non sapevo come dovevo parlare ai ragazzi e lei mi disse: “Sii semplicemente te stesso. Io ti ho ascoltato raccontare e come lo fai mi piace, fallo così, senza pensare di dover arrivare a loro”. Fu un successo incredibile e credo sia ancora qualcosa che dovremmo fare: portare insieme i libri in televisione".

"L'altro tema che ci unisce riguarda le mafie: anche se non le piace ricordarlo, ha sfiorato la morte. Se a via Fauro nel 1993 il mafioso Salvatore Benigno non avesse tentennato nell’innescare l’ordigno, lei sarebbe stata travolta dalla bomba. Quest'episodio credo abbia trasformato Maria. Lei mi ha sempre permesso di parlare di coraggio ai suoi ragazzi e di riconoscere l’impegno della verità come scelta in grado d’esser fatta con il corpo. In fondo raggiungere la propria verità – che nel mio caso era capire come funziona il potere – è la motivazione finale che cerca di dare ai suoi ragazzi".

Gerry Scotti: "Il gesto di Maria che non scorderò mai"

Gerry Scotti descrive il suo rapporto con Maria De Filippi come "una curiosa miscela di professionalità e affetto (...) benedetta da un'affinità miracolosa". Il conduttore, giudice di Tu sì que vales, considera determinanti per la loro amicizia anche le stesse origini (entrambi sono nati nella provincia di Pavia) che li hanno sempre accomunati nei valori e in una semplicità autentica che oggi gli fa rivelare il desiderio di poter fare, un giorno, un giro per quei luoghi a bordo di una vecchia Flaminia coupè. Gerry Scotti si considera per lei un fratello e si commuove pensando al suo esserci con tanto affetto e tenerezza quando era malato di Covid e ogni giorno gli scriveva brevi ma significativi messaggi: "Non ha saltato un giorno", ha confidato, "come se volesse traghettarmi fuori dal pericolo. È una cosa che non scorderò mai".

Antonella Clerici e il "buen retiro" di Maria

Antonella Clerici ha ricordato come sia stato proprio Maurizio Costanzo a convincerla ad acquistare una casa ad Ansedonia. Lì, trovandosi lontani dal clamore cittadino, le due famiglie hanno iniziato a frequentarsi e far crescere un'amicizia forte e sincera. "La casa di Ansedonia credo sia il luogo dei ricordi" ha raccontato la conduttrice, "il suo buen retiro, lì potrà rielaborare quella parte di lei che non condivide con nessuno e fare nuovi progetti". Ricordando che non hanno mai lavorato insieme, Clerici ha poi precisato l'immenso rispetto e stima professionale che qualche volta le ha viste competitor su Rai e Mediaset, ma mai nemiche: "Le nostre telefonate sono sempre di reciproco scambio e consigli", ha aggiunto.